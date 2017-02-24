銓敘部公務人員退撫草案出爐 退撫基金提撥率提高上限至18趴
銓敘部今天表示，公務人員退休撫卹法草案昨天函陳考試院審議。退撫基金提撥費率提高到法定上限至18%，預計3月2日下午即可進入全院審查會審查。
此外，依規定調降退休所得後，較調整前低時，給予最低保障。至於最低保障則以兩案併陳，甲案為軍公教年終慰問金發給基準新台幣2萬5000元，乙案為委任第一職等本俸最高級加專業加給合計數額3萬2160元。
銓敘部表示，所送條文，以國家年金改革委員會公布的公務人員退撫制度改革方案為準，但現職及已退人員所提各項意見也併陳考試院納入審查時參考。
根據考試院規劃，待新任考試院副院長李逸洋3月2日上任後，最快當天下午即可主持全院審查會討論年金相關法案。
根據銓敘部公布的公務人員退休撫卹法草案與改革方案，有關退休金計算基準規定，法案公布施行後退休生效人員，新、舊制退休金計算基準，從最後在職的本（年功）俸（薪），調整為最後在職往前「5年平均俸（薪）額」；之後逐年拉長1年，調整至最後在職往前「15年平均俸（薪）額」。
為了防止趕辦退休，已退休人員，以及法公布施行前，已成就月退休金條件的現職人員，不適用上述規定。
草案訂有現職人員延後月退休金起支年齡的規定，延後自願退休者，月退休金起支年齡至65歲；並搭配展期及減額規定。
調整優惠存款制度，草案明定優惠存款利率調整事宜，但適用對象、條件等，授權另訂辦法；已退休人員公保優惠存款金額仍照修正施行前規定辦理。
草案明定，支領月退休金者，至遲分6年逐步全面廢除優惠存款制度。支領一次退休金者分為甲乙兩案，甲案為照上述支領月退休金者方案，乙案為分年逐年調降優存利率，第1年利率降至12%、第3年降至10%、第5年降至8%、第7年降至6%。
有關所得替代率，草案明定法公布施行前已退休人員，其新退休所得替代率自法公布施行之日起，逐年自75%調降至60%（任職年資35年）。
法公布施行後退休生效人員，退休所得替代率自退休當年度適用的上限起算，逐年調降1%，至60%為止（任職年資35年）；至於任職年資超過35年，替代率上限字第36年起，每年增加0.5%，最高採計40年，最終上限62.5%。
以上替代率按任職年資計算；法公布施行第1年，審定退休年資15年者，以45%為上限；以後每增1年，上限增加1.5%，最高增至75%。未滿1年的畸零年資，按比率計算；未滿1個月，以1個月計。
草案規定，退休所得替代率超過上限者，依序扣減優存利息、舊制月退休金、新制月退休金。
月撫慰金改為月退休金的1/3，配偶支領月撫慰金起支年齡延後至65歲，並刪除身心障礙的成年子女擇領月撫慰金的規定。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範