台大解聘郭明良張正琪 楊泮池未懲處

我要評比

台灣大學教授郭明良違反學術倫理案，校方教評會今天經過超過8小時的會議，最終決議解聘郭明良、張正琪，但多篇論文掛共同作者的校長楊泮池則沒被懲處。

台大今天再度針對郭案召開教評會，會議從下午2時開始，一路討論到晚間10時多才有結論。最後教評會達成一致共識，以違反學術倫理解聘郭明良。

台大教授張正琪除被解聘外，確定撤銷教授證書，5年內不受理教師資格申請，5年內不得申請研究計畫補助。

遭撤稿論文的第一作者、博士後研究員查詩婷，台大將認定相關論文是否影響學位論文認定，由學位認定審查小組進行研議，可能追回博士學位。

有一篇有掛名論文被認定貢獻不足的台大教授林明燦，教評會決議5年內不得擔任主管職務，且2年內不得申請研究補助。另還有多位研究人員也有大小不等的懲處。

台大校長楊泮池部分，教評會同意特別委員會調查的結論，認定楊泮池於接受調查論文中擔任共同作者「合宜」，且沒有違反學術倫理的情事。1060224

(中央社)