林妙可登北電慘淘汰 還記得她在北京奧運模樣嗎？

林妙可9歲登上北京奧運開幕舞台，模樣可愛、不怯場。（圖／取材自林妙可微博）

北京電影學院（簡稱北電或北影）是培育影視從業人員的搖籃，專門培養電影專業人才，大陸演藝圈中不少電影人、影星都是畢業於北電，趙薇、陳坤、徐靜蕾以及導演張藝謀、陳凱歌等人都是出自於此，不過童星林妙可與北電無緣，在今年初試就坦承落選。

林妙可在2008年的北京奧運會開幕式上「演唱」，當年9歲的她穿著紅色洋裝，站在舞台上絲毫不怯場，表演著名愛國歌曲《歌唱祖國》，林妙可嬌俏、聰慧，隨著節奏演變表情，可愛模樣讓眾人留下深刻印象，不過事後卻因對嘴假唱事件，引發熱議，其實真正出聲的是，在幕後的另一個7歲小女孩楊沛宜所演唱。

林妙可坦承自己沒通過北電初試，在微博發文「無緣北電」。（圖／取材自新浪娛樂微博）

事隔多年後，林妙可與楊沛宜各自在演藝圈發展，楊沛宜以美聲受封「年度最美聲音」，並隔年推出EP，而林妙可也繼續往演藝之路邁進，餐許戲劇演出，現在長得亭亭玉立，已是17歲的青春少女，不過她日前卻坦承落選北影，難過在微博發文「無緣北電」。

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