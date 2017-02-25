「謎一樣的女子」景甜好萊塢戲約不斷 「雙冰」哭哭
大陸女星景甜出演過不少戲劇與電影，且搭檔的人多半是大咖中的大咖，她近來與麥特戴蒙、劉德華等人演出《長城》，之後更將參與全球眾所矚目的《環太平洋2》，更已和「洛基」演出《金剛：骷顱島》等片，讓許多人都納悶景甜的背景，更有網友替努力進軍好萊塢的「雙冰」李冰冰、范冰冰感到惋惜。
景甜自從出道，就被形容「宛如開了掛」的順利，儘管她多次被質疑「捧不紅」，但從18歲發的EP《你是誰》來看，光是能請到知名作曲人張亞東寫曲、大導演寧浩幫忙拍MV，就被指來頭不小。
隨後景甜就跟趙薇、劉燁、張豐毅等人陸續拍了不少電視劇，直到2011年她拍了《戰國》，才算闖出名聲，她在片中扮演田忌（姜武飾）之女田夕，大咖孫紅雷與吳鎮宇為她爭風吃醋，就連韓星金喜善都被說淪為陪襯，當時外界都傳該片的主角就是景甜，其他大牌演員都只是來陪演，還有傳聞稱，每個人都拿了極高片酬，就是為了景甜而拍。
景甜奇葩的經歷，還有一篇「一個女演員的史詩」的專文寫她，暗指圈內有人花錢捧女星！不過之後景甜還是和成龍、劉燁搭檔過《新警察故事2013》，也和甄子丹搭檔《特殊身分》、與周潤發拍《澳門風雲》等大片，近年來更是頻頻進軍好萊塢，當許多女星想盡辦法在好萊塢大片軋一角時，景甜早已和不少好萊塢大咖近距離接觸了。
至於景甜為何總能一路順遂？在「一個女演員的史詩」文章中就曾提及，有傳一位L姓老闆是北京星光燦爛影視文化有限公司董事長、加上也是萬達影業股東的路征，有指他所成立的星光燦爛影視文化，基本上就是為景甜而生；而景甜過去也曾說過，男友就是他的貴人，或許這也說明了有資源就能任性。
只是景甜忙完《長城》，儘管被說是部大爛片，電影在北美成績也不夠好，但她接下來還能在《環太平洋2》演出，以及在《金剛：骷顱島》中演出，還是已經甩不少女星走在前頭了。
(專題報導)
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