演藝圈潛規則多 這些女星遇劫險遭「辣手摧花」

印度女星巴瓦納被爆遇上假車禍，遭三名男子擄走強暴2小時，還被拍下不雅片威脅，也讓娛樂圈「潛規則」不成文規定再度引發討論，似乎意謂闖蕩演藝圈想要成名，和高層爆出不正當關係，或是靠陪睡或出賣肉體換得演出機會，是在正常不過的現象，不過有許多女星不屈服於「潛規則」，卻反而遭到「教訓」，而這些「遇劫歸來」的明星們，究竟經歷過怎樣心有餘悸的過往?就讓我們來一一盤點。

劉嘉玲裸照風波引發香港娛樂圈不滿抗議。(圖/本報系資料照)

1990年疑似和有黑道背景的公司，找上劉嘉玲合作拍攝三級片，未料她以檔期排不過來拒絕，事後竟在路上遭4名男子綁架多時，雖然當時宣稱只被劫財，甚至隔天就到警局銷案，未料十多年後香港《東週刊》竟刊出當時被強拍的裸照，還傳出被綁時遭到性侵，當時梁朝偉、梅豔芳和成龍等人還發起聲討會，引領百名藝人和婦女團體遊行抗議，多年後在眾多好友支持下走出陰霾，也願意公開詳述被綁過程，更表示有機會想再見到當年4名綁架犯。

徐懷鈺等候多時復出歌壇，卻屢傳出負面新聞。(圖/本報系資料照)

演藝圈的暗黑潛規則，就連當紅的「平民天后」徐懷鈺也難逃魔掌，2009年時為求復出簽了新經紀公司，未料到大陸演唱時竟變成飯局，甚至被工作人員帶到工業區附近的「明星演藝會所」，還安排進入「休息室」，裡面成員全是喝醉的老闆和陪酒小姐，最後在助理協助下倉皇逃出，不料邀搭乘的汽車輪胎竟然被刺破，最後搭乘友人備用車輛躲入深山內飯店過夜，隔日天亮隨即搭機返台，之後更與經紀公司撕破臉，為此更無酬擔任律師助理，盼為替自己合約糾紛解套。

劉樂妍自曝赴大陸發展被逼陪睡。(圖/本報系資料照)

前女F4團員劉樂妍近年前往中國發展，幾度發表親中言論引發網友撻伐，不過看似發展順遂的她，卻自曝前兩個月就被導演、製片等8人，要求陪睡換取工作機會，甚至有偶像劇導演「硬上」未成，她為求自保錄音反而遭打罵，直到天快亮才找到脫身的機會，事後更公開錄音檔證明所言屬實，並指控「對象」就是中國導演石筱磊和製片人田小山，不過在對方極力否認下，陪睡風波陷入羅生門。

林韋伶近年已退出演藝圈，轉行改當廚師。(圖/本報系資料照)

藝人林韋伶昔日以女團「3EP美少女」出道，更與徐至琦、劉伊心被封為演藝圈「腥三寶」，曾遠赴南韓發展的她，曾出書自曝南韓演藝圈暗黑面，她表示當時不僅被軟禁，還被要求陪睡才能發片，還直指南韓當紅歌手「無論男女都陪睡過」，不過自己從頭到尾都是「清白之身」，不料卻遭「亞洲波神」巧巧爆料在韓國是「自己爬上老闆的床」，兩人更上法院對簿公堂，最後雙方都遭判拘役，如今則是退出演藝圈轉行改當主廚，遠離演藝圈這塊是非之地。

(專題報導)