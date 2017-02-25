羅志祥女友零修圖反而美 「她們」也都被P圖陰啦！

每個明星都需要好的P圖師。(取材自微博)

科技發達造就生活的便利，也造就人們的美麗，在社群網路發達的當代，一般人發個近況不搭張美圖可說不過去，而附的照片沒有美圖一下，可能還會被說沒禮貌兼跟不上時代，更遑論明星們曝光，哪能毫無修飾說上就上？於是「P圖」相關話題蜂擁而出，可以發現也不是每個人都適合被一P再P瘋狂P，羅志祥的女友周揚青，日前就被說過沒修圖反倒好看許多，其實有些女星，也被說過根本是被P圖師陰了呢！

周揚青自曝未P圖照，被讚到叫她以後都不要修圖了。(取材自微博)

中國網紅周揚青因與「亞洲舞王」羅志祥交往，一舉一動都相當受矚目，其中，她坦承整形一事，可說最廣為人知，周揚青不僅愛美，還相當追求完美，平常總以完整的妝容與細心修好的美圖示人，然日前她決定卸下「武裝」，罕見po了數張未P圖照上網，竟然被讚爆！

周揚青表示：「要珍惜這段放飛自我，可以不用p照片，隨便發live的美好時光，因為接下來準備上新的日子，你就要無休止的p照騙了…」，隨文附上4張美照，照片中她不僅穿搭簡單、妝容清淡，甚至沒有修圖，清麗的模樣反倒別具魅力，意外獲得網友一致讚好，猛問：「是你嗎？？是你嗎？？是你嗎？？」，大讚她「真美」，勸她之後拍新品照乾脆都不要P圖了！

唐嫣的P圖常常被修得太白，最後只剩眼睛，其他美麗的細節都消失。(取材自微博)

女星唐嫣人如其名，精緻五官配上一張鵝蛋小臉，加上個性溫柔親和，真如暱稱「糖糖」一樣，說有多甜就有多甜，近來她主演電視劇《錦繡未央》，收視大開紅盤，她更大方認戀同戲男星羅晉，「唐晉戀」瞬間廣為人知，而在此之前，唐嫣著名的，是那莫名的美瞳放大片以及讓人無言的修圖。

唐嫣工作室常po出主子出席活動的盛裝美照，但總被開玩笑說P圖師絕對是在黑自家藝人，其實唐嫣本來就長得好，年輕貌美，之前拍戲總帶美瞳放大片，在拍《錦繡未央》時難得取下，就被讚自然美眸都是戲，而日前她參加影展曝光一系列未P圖，甚至被讚是360度無死角美女，但自家工作室常把她P得過白，導致照片常常只剩眼睛，其他美麗的細節都消失，沒修圖的她反倒還比較親切可人。

趙麗穎天生麗質，有P沒P根本沒差，反倒沒P還比較親民。(取材自微博)

外型甜美可愛、演出夯劇《花千骨》女主角爆紅的大陸女星趙麗穎，「人紅是非多」是不變的鐵則，接收到網路惡評也是家常便飯，紅透半邊天的「小骨」常被討論的話題之一，絕對少不了P圖這一塊，臉方、臉尖、臉大、臉小，總得有個對照組在一旁才能判定，然御用P圖師技術如何？這可就高下立判。

坊間有傳言，之前趙麗穎工作室似乎找到磁場不太合的修圖師，主子明明長得清麗可愛，但P出來的圖總被說有點俗氣，怎麼都找不到相襯的巨星風範，她其實曾經貼出過有修圖過跟零修圖的對比照，可以發現，趙麗穎根本天生麗質，除了疲勞留在臉上外，其餘根本沒差！沒P圖反倒自然清甜！

(專題報導)