日防衛省智庫 陸將加強軍力阻美介入台海

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日本防衛省智庫「防衛研究所」發表《中國安全戰略報告2017-不斷變化的中台關係》。（圖截自防衛研究所）

日本防衛省智庫「防衛研究所」發表《中國安全戰略報告2017-不斷變化的中台關係》稱，中國今後將加強軍力，阻止美國介入台海問題。

報告說，為了使解放軍達到對台進攻的能力，軍事改革完成目標年度定在2020年。

報告稱，台灣連接東海、南海及太平洋的海上交通要衝，戰略重要性將會上升，由於台灣是中美對峙的前綫，北京今後會繼續加強解放軍的力量，保持軍事實力，以阻止美國介入台海問題。

報告稱，面對中國軍事及經濟崛起，台灣的多數民意，既不是支持台獨或兩岸統一，而是希望維持現狀，認為蔡英文政府將制定政策，令兩岸現狀固定化。

中國大陸外交部24日下午舉行例行記者會，會後有記者問及，日本防衛省防衛研究所發表的該報告，將台灣作為與大陸並列的國家政治實體，要求耿爽置評。

耿爽對此表示，陸方已注意到相關報導，並就此向日方提出「嚴正交涉」。

他重申，「台灣問題是中國內政，涉及中國核心利益」。中國大陸敦促日方以實際行動踐行「中日聯合聲明」等四個政治文件的有關原則和精神並堅持「一個中國」原則的承諾，在涉台議題上謹言慎行。

(中時電子報)