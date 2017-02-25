日防衛省智庫 陸將加強軍力阻美介入台海
日本防衛省智庫「防衛研究所」發表《中國安全戰略報告2017-不斷變化的中台關係》稱，中國今後將加強軍力，阻止美國介入台海問題。
報告說，為了使解放軍達到對台進攻的能力，軍事改革完成目標年度定在2020年。
報告稱，台灣連接東海、南海及太平洋的海上交通要衝，戰略重要性將會上升，由於台灣是中美對峙的前綫，北京今後會繼續加強解放軍的力量，保持軍事實力，以阻止美國介入台海問題。
報告稱，面對中國軍事及經濟崛起，台灣的多數民意，既不是支持台獨或兩岸統一，而是希望維持現狀，認為蔡英文政府將制定政策，令兩岸現狀固定化。
中國大陸外交部24日下午舉行例行記者會，會後有記者問及，日本防衛省防衛研究所發表的該報告，將台灣作為與大陸並列的國家政治實體，要求耿爽置評。
耿爽對此表示，陸方已注意到相關報導，並就此向日方提出「嚴正交涉」。
他重申，「台灣問題是中國內政，涉及中國核心利益」。中國大陸敦促日方以實際行動踐行「中日聯合聲明」等四個政治文件的有關原則和精神並堅持「一個中國」原則的承諾，在涉台議題上謹言慎行。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。