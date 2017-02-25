6比0通過 楊泮池未違反學術倫理
台灣大學生化所教授郭明良論文造假被認定違反學術倫理，台大因此組成特別委員會，請來海內外學者、專家共同調查，最後6名委員投票、以6比0的票數一致決議台大校長楊泮池沒有違反學術倫理。
台大教評會經過逾8小時的會議，決議解聘涉案較嚴重的教授郭明良、張正琪，另有處分多人。而受到矚目的台大校長楊泮池是否也有違反學術倫理？特別委員會也有明確的結論。
特別委員會對於楊泮池校長的調查，認為「楊校長於接受調查之論文中擔任共同作者是合宜的；在接受調查的論文中楊校長參與部份無違反學術倫理情事。」
台大副校長郭大維表示，特別委員會調查上述論文並使用美國學術倫理辦公室(ORI)軟體及規範來審視論文，依據國際學術專業慣例及科技部對研究人員學術倫理規範，進行調查楊泮池校長是否違反學術倫理，並參考4位美國相關領域教授或專家(Dr. David G. Beer, Dr. Steven Burden, Dr. John Dahlberg, Dr. Linda Miller)之外部意見以及國外案例 (如美國National Institutes of Health Director Dr. Francis Collins案例)。
特別委員會除了審視書面資料，並曾約談楊泮池校長與郭明良教授，該委員會在第4次會議 中，6位委員經充分討論後，以投票6票對0票通過決議。
台大主任秘書林達德表示，郭明良等人學術倫理案組成的特別委員會，包括海內、外專家學者與多位具有中研院院士在內，共有9名成員。
最後以票決方式決定楊泮池涉案情節，出現6比0的票數結果，林達德解釋，9位委員中有2位是校內委員，包括副校長和教務長，在討論此案時迴避，加上另1名迴避的校外委員，剩下6人全票贊成討論的結果。
(中時)
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