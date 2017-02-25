結緣印度八大城 來回含稅八千有找

Scoot酷航印度兒童節機上主題活動。圖：酷航提供

酷航波音B787夢幻客機。圖：酷航提供

亞太最佳低成本航空酷航將於2月25日首度現身於印度春漾嘉年華，邀請喜愛印度旅遊的酷迷們近距離感受印度文化的繽紛瑰麗，不僅可以現場欣賞印度民謠、寶萊塢舞蹈及民俗舞蹈等精彩表演，酷航也準備了豐富的酷航小禮來提供有緣的酷迷作紀念，並將同步推出為期三天的印度航點促銷。

自2017年2月25日起至2月28日期間，無論台北、高雄出發的台灣客，只要輸入於酷航官網購票時輸入促銷代碼「YINDU20」，即可享飛往新加坡或印度齋浦爾、清奈與阿姆利則等全印度航點八折起優惠，一趟旅行酷玩兩個城市最好玩!

曾多次前往印度自助旅行的《漂鳥旅行誌》粉絲頁旅遊作家李郁淳說:「目前台灣出發到印度旅遊的直飛航班並不多，大部分旅客都需要轉機至少一次以上，搭乘酷航搭配欣豐虎航的航班，只要從便捷的新加坡樟宜機場轉機一次，即可抵達印度德里、孟買以外的八個航點，這點頗有吸引力。

除了海德拉巴與班加羅爾為商業大城外，還有熱門旅遊省分拉賈斯坦的首府齋浦爾(粉紅城市)、被視為錫克教聖地以百年黃金廟馳名的阿姆利則、離全球知名電影《少年PI的奇幻漂流》拍攝地旁蒂切利只有170公里的清奈，以及洋溢著鮮明殖民風情與海鮮美食、特別適合從容自助旅行的老城柯欽，讓台灣旅客除了在傳統北印金三角路線外，也能輕鬆一探南印度各城綺麗優閒景致，全面感受印度真正的動人風貌。」

此次為期三天的印度航點限定促銷，適用航點包含酷航自台灣出發經新加坡轉機的齋浦爾、清奈與阿姆利則，以及經新加坡轉搭欣豐虎航的柯欽、邦加羅爾、海德拉巴、勒克瑙、蒂魯吉拉帕利，一趟旅程就能一次收集新加坡小印度區及印度各城的獨特風景，旅遊日期自即日起至2017年10月28日止，每班機優惠機位有限、連續假期及特殊旺日不適用，最新機票訊息請至酷航官網查詢。

(工商)