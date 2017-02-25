郭明良論文造假 台大教評會再懲處

台灣大學生化所教授郭明良因論文造假、遭台大認定違反學術倫理，不僅日前丟掉高雄醫學大學副校長一職，昨晚台大教評會再度決議解聘郭明良、張正琪，且有多人被認定違反學術倫理，而多篇論文共同掛名的台大校長楊泮池沒有違反學術倫理，全身而退。

去年11月郭明良研究團隊爆出涉及多篇論文數據造假，台大校長楊泮池因共同發表的論文也捲入風暴，今年1月13日台大教評會初步認定郭明良的論文違反學術倫理，雖然郭良明請辭台大教職，但至今仍未去職。

台大之前的解釋是郭明良已經口頭與遞件辭職，只是仍未完備離職程序、也沒有辦理退休，因此，昨天台大再次召開教評會，針對學術倫理調查進行懲處，以利後續人事問題的處理，以免延宕難以解決。

針對郭案召開的教評會，昨天從下午2時開會討論，直到晚上10時才達成最後共識，以違反學術倫理解聘郭明良；另外，台大教授張正琪也被解聘、撤銷教授證書，5年內不受理教師資格申請，5年內不得申請研究計畫補助。

此外，遭到撤稿論文的第一作者、博士後研究員查詩婷，將由學位認定審查小組進行研議，可能追回博士學位。而掛名論文被認定貢獻不足的台大教授林明燦，教評會決議5年內不得擔任主管職務，且2年內不得申請研究補助。

今晚另有認定譚慶鼎副教授違反學術倫理，1年內不得申請研究計畫補助；郭亦炘違反學術倫理，是否足以影響學位論文之認定，由本校學位認定審查小組進行研議；蘇振良副研究員、陳百昇助理教授違反學術倫理，但2人非本校人員，知會其現職單位。

至於論文共同掛名台大校長楊泮池，教評會同意特別委員會調查認定楊泮池於接受調查論文中擔任共同作者實屬合宜，經過6名委員投票，一致決議沒有違反學術倫理的情事。

(中時)