英國會補選 工黨遇歷史性挫敗

英國主要反對黨工黨在1個脫歐大本營的國會補選擊敗了獨立黨黨魁；但在另1個選區卻遭遇劃時代挫敗，不敵首相梅伊所屬執政的保守黨。

法新社報導，補選結果是，倡議英國脫歐的英國獨立黨（UKIP），並未受益於去年6月公投通過脫歐。

儘管工黨為擊敗英國獨立黨、保住後工業時期傳統票源區的國會席位而歡慶，但將另1個選區席位拱手讓給保守黨的歷史性挫敗，仍是對2020年大選勝算的一大打擊。

在昨天兩個選區的國會補選中，工黨穩住了它在特倫特河畔斯托克（Stoke-on-Trent Central）的席位。在去年公投中，當地是贊成脫歐票數最多的英國城市。

工黨的史奈爾（Gareth Snell）贏得37%的選票，擊敗得票率25%的獨立黨新任黨魁納透（Paul Nuttall）。在選民冷漠態度根深蒂固的當地，投票率為38%。

在這場英格蘭中西部的選戰中，兩黨都投下龐大資源。對雙方而言，這都是成敗攸關的戰役。

但工黨因保住斯托克席位而鬆一口氣，仍難掩因英格蘭西北沿海市鎮柯普蘭（Copeland）敗選所造成的衝擊。（譯者：中央社周慧盈）1060224

(中央社)