英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
英國主要反對黨工黨在1個脫歐大本營的國會補選擊敗了獨立黨黨魁；但在另1個選區卻遭遇劃時代挫敗，不敵首相梅伊所屬執政的保守黨。
法新社報導，補選結果是，倡議英國脫歐的英國獨立黨（UKIP），並未受益於去年6月公投通過脫歐。
儘管工黨為擊敗英國獨立黨、保住後工業時期傳統票源區的國會席位而歡慶，但將另1個選區席位拱手讓給保守黨的歷史性挫敗，仍是對2020年大選勝算的一大打擊。
在昨天兩個選區的國會補選中，工黨穩住了它在特倫特河畔斯托克（Stoke-on-Trent Central）的席位。在去年公投中，當地是贊成脫歐票數最多的英國城市。
工黨的史奈爾（Gareth Snell）贏得37%的選票，擊敗得票率25%的獨立黨新任黨魁納透（Paul Nuttall）。在選民冷漠態度根深蒂固的當地，投票率為38%。
在這場英格蘭中西部的選戰中，兩黨都投下龐大資源。對雙方而言，這都是成敗攸關的戰役。
但工黨因保住斯托克席位而鬆一口氣，仍難掩因英格蘭西北沿海市鎮柯普蘭（Copeland）敗選所造成的衝擊。（譯者：中央社周慧盈）1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。