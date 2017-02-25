郭明良論文案 教育部科技部還要審

我要評比

台灣大學教授郭明良涉及違反學術倫理案，台大24日深夜公布調查結果，解聘2位教授，但未懲處校長楊泮池。教育部強調，還會跟科技部一同查核該案。

台大教評會24日經過超過8小時的會議，決議解聘涉案較嚴重的教授郭明良、張正琪等人。但有論文掛共同作者的校長楊泮池，教評會同意特別委員會日前做出的結論，認定楊泮池於接受調查論文中擔任共同作者「合宜」，且沒有違反學術倫理的情事。

教育部高教司長李彥儀表示，希望台大盡快將正式公文送到教育部，教育部已邀集學者專家組成獨立小組，將會再查核該案。

科技部也有另一小組調查郭明良案。李彥儀表示，兩部的小組未來將會一起討論出結論。

對此，全國教師工會總聯合會（全教總）副秘書長羅德水表示，楊泮池身為台大校長，理應有更嚴格的標準，對於台大教評會的決議，社會各界很難滿意。

羅德水認為，台大教評會是「棄車保帥」，呼籲教育部跟科技部還要嚴格審查，不能再重重舉起、輕輕放下。因為此事已涉及社會對高等教育的信任，尤其是科技部長陳良基，本身曾擔任台大學術副校長、教育部主管高教的次長等職務，更應嚴謹看待此事。1060225

(中央社)