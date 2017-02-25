明鏡：德情報機構長期竊聽全球媒體

德國明鏡周刊（Der Spiegel）今天報導，德國對外情報機構聯邦情報局（BND）長期竊聽包括英國廣播公司（BBC）、紐約時報、路透社及其他媒體的記者。

明鏡指稱，媒體維權團體「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）形容據稱的這項監控是「對新聞自由的駭人聽聞攻擊」，並對竊聽行動可能持續進行表達憂心，還說它打算採取法律行動。

明鏡僅援引它見到的文件報導。它一直與目前流亡俄羅斯的美國國家安全局承包商前員工史諾登（EdwardSnowden）密切合作，先前曾報導美國和德國間諜醜聞。

明鏡報導稱，自1999年以來BND的監控關鍵字selector的名單上，列有記者和新聞室的至少50個電話、傳真號碼以及電郵信箱。

報導又說，名單內包括BBC位於倫敦總部、阿富汗分支以及BBC「世界新聞網」（BBC World Service）的數十個號碼。

阿富汗境內紐約時報（The New York Times）分支的號碼以及阿富汗、巴基斯坦和奈及利亞境內路透社分支的手機和衛星電話號碼也在名單上。

BND不願針對此報導置評。

BBC發言人表示，「聽聞到這些說法，我們感到很失望。」

發言人又說：「BBC的任務是要把正確新聞和資訊傳播給全球各地人士，我們的記者應該能自由且安全地作業，全力保護其消息來源。我們呼籲全球各國政府，尊重自由媒體的運作。」1060225

(中央社)