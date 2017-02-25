NBA》倒楣! 七六人狀元郎本季報銷

七六人新科狀元西蒙斯去年於練習賽時受傷。(美聯社資料照)

本季戰績略有起色的七六人似乎仍無法擺脫命運的捉弄！總管克朗基羅24日沉痛地宣布，他們上季以10勝72敗換來的狀元郎西蒙斯(Ben Simmons)確定整季報銷。西蒙斯去年10月1日右腳骨折至今，還沒有打過任何一場比賽。

去年5月，七六人開心地抽中狀元籤，隨即就盯上了西蒙斯與英格拉姆，6月時他們選中了西蒙斯，英格拉姆加盟湖人。但是在10月1日，亦即是熱身賽開打前夕，西蒙斯在練球時右腳骨折，缺席了他生涯的前56場比賽。

西蒙斯動完手術之後，復元的情況也不理想，儘管眼前還有一絲擠進季後賽的希望，球隊也不得不決定讓西蒙斯休養到下個球季。身為狀元的西蒙斯身價比較高，他有兩年1207萬美金的合約，再加上兩年共1450萬美金的球團選項。

不過七六人當家中鋒恩比德的遭遇讓他們仍對西蒙斯有信心，恩比德是2014年選秀探花，因傷連續缺席兩季，本季才是他頭一季上場，雖然還是有傷在身，恩比德仍繳出場均20.2分、7.8籃板、2.5阻攻，考量到他每場只打25.4分鐘，這是十分驚人的效能。因此恩比德去年也曾鼓勵西蒙斯：「既然我可以做到，我相信他一定也沒問題的。」

(中時電子報)