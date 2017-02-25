台灣虎航獨立營運新網址3／1起上線

台灣虎航全新綱址3月1日上線。圖 ：台虎提供

為提供更好、更完善且全面性的服務，台灣虎航宣布自2017年3月1日起，公司官方網站將獨立營運，僅提供由台灣虎航營運之IT開頭航班的查詢及購票服務，而正式官方網址也將改變。另公司首批本土自訓機師昨（24）日完訓，寫下台灣航空新史。

為因應台灣虎航全新的官方綱址登場，台灣虎航網站將於2017年2月28日晚間23:30起至2017年3月1日凌晨02:00止暫停服務，進行系統切換，旅客如有購票或有管理個人訂單之需求，需避開上述時段。自2017年3月1日凌晨02:01起，台灣虎航將正式使用新網址。

為服務台灣虎航目前有飛航的地區，全新的官網亦將提供繁體中文、英文、日文、韓文及泰文可供選擇，且依照各飛航地的特性，於官網上提供貼近當地之行銷話題及促銷活動，以造福澳門、東北亞及東南亞的虎迷們。

另台虎根據2015年6月與安捷飛航訓練中心簽署長期合作協定，以國內創舉方式，於同年11月起陸續送了數批的培訓生至安捷飛航訓練中心後，昨日已有4位於台灣安捷飛航訓練中心在地訓練的培訓課程中完成訓練，成為台灣首批本土自訓的機師。

剩下的培訓學員們，也將陸續於4月30日前全數完成訓練課程，返回台灣虎航開始接受地面課程及機種訓練後，預計今年底可上線執行飛航任務，為台灣虎航的機師團隊注入新血。

安捷提供「台灣機師；台灣訓練」的環境，企業總部設於台北，飛行訓練基地則位於台東豐年機場，桃園南崁亦有一個模擬機訓練中心，力求打造一個世界級頂尖的機師培訓場所。

台虎的培訓機師完訓代表許平諭亦數度表示，在培訓的過程中，其實「並不完全像是在空中看風景那樣的輕鬆愉快而已，也曾經一度認為自己無法成為合格的飛行員，而感到壓力大而失眠」。

台虎董事長張鴻鐘表示，配合機隊成長及機師的需求，台灣虎航自2015年起即開始籌備在地培訓飛行員的計劃，經過審慎的設備評估並考量學員管理及監控培訓品質等因素，決定與安捷飛航訓練中心成為合作夥伴，在台灣航空業中創造更多的航空就業機會。

台虎航務處協理熊式清則認為，過去台灣缺乏完整的飛航培訓環境，都需要送往國外受訓，受到時空上的限制，管理難度較高，導致訓練結果與品質皆無法迅速的掌握，未來年輕人不需出國也能一圓機師夢。

(工商)