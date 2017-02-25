IAEA：伊朗已將獲准濃縮鈾限制儲量減半

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聯合國核子監察組織今天指出，伊朗已將與強權國家達成協議後獲准的濃縮鈾儲量大致減半。

國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，IAEA）在監察伊朗核活動的季度報告中指出，「截至今年2月18日，濃度高達3.67%的鈾-235儲量為101.7公斤。」

這個儲量遠低於300公斤六氟化鈾氣體（uranium hexafluoride gas）限制，相當於202.8公斤的鈾。

外交界人士先前表示，伊朗縮濃鈾儲量近期已接近上限。這是美國總統川普就任以來，IAEA交付成員國的首份機密報告。（譯者：中央社徐睿承）1060225

(中央社)