《全球星期人物》銀幕英雄哈里遜福特 愛駕飛機也多次事故

哈里遜福特喜歡飛行,有各種飛行執照。(圖/網路)

近日知名好萊塢巨星哈里遜福特(Harrison Ford)登上新聞版面,但原因並不是有新電影要發表,而是他駕駛私人小飛機誤闖機場滑行道差點要釀禍。福特熱愛飛行是相當知名的,而且他最著名的銀幕形象,正是以傑出飛行員起家,也就是1977年的「星際大戰-曙光乍現」(STAR WARS :A new hope)中的走私艦韓索羅( Han Solo)。

許多影星一生只有一個知名的銀幕形象,但是哈里遜福特一個人就有好幾個,他可以是星際大戰當中的韓索羅;或是法櫃奇兵系列(Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark)的瓊斯博士;也可以是愛國者遊戲當中,剛正不阿的中情局分析師傑克萊恩(Jack Ryan),每一部是極受歡迎。有趣的是,他的演藝生涯卻是一連串的機緣造成的。

福特在學生時期就對演劇有興趣,之後就到加州好萊塢尋找機會,但是只能拿到一些不重要的小角色,為了謀生,他額外學習木工的手藝,他學的很快,不久就成為好萊塢知名的木匠,也為片廠的相關裝修工作,「教父」的大導演柯波拉(Francis Coppola)就曾請他為辦公室進行裝修,今天好萊塢山上還有他做的木匠作品。

韓索羅是哈里遜福特最受歡迎的螢幕形象,不過他本人僅覺得「還好」。(圖/starwars.com)

1973年的有一天,他為一部名為「美國風情畫」(American Graffiti)電影做片廠的裝修,而這部電影的導演也是個新人,名為喬治盧卡斯(George Lucas)。福特在裝修之餘,盧卡斯覺得這個高大的年輕人外型不錯,讓他參與排演,結果福特透露出的頑世不恭神情恰好符合電影中,一群大學剛畢業年輕人叛逆又嚮往未來的氣質,就成為主要角色之一。「美國風情畫」在上映後叫好又叫座,後來還被美國電影學會所列的「AFI百年百大電影」中的第62名。這也開啟了盧卡斯與福特將來多次合作。

到了1976年,盧卡斯正在籌拍一部名為「星際大戰」的新片,因為先前的合作緣,盧卡斯也請了福特前來試鏡,試鏡的角色就是韓索羅。不過福特認為同一個導演再用同一位演員的機率很低,所以他在對戲時,顯得失禮又缺乏耐心,他在排演完就打算離開,沒想到盧卡斯也立刻說:你就繼續這樣演!星際大戰後來得到的巨大成功,韓索羅則成為最受歡迎的角色。

哈里遜福特於1975年參與星際大戰試鏡,演出了韓索羅的特色。

福特與盧卡斯第三次合作就是1981年的法櫃奇兵,盧卡斯原先希望另一名影星湯姆謝立克(Tom Selleck)來演出,不過謝立克檔期無法搭配,使得盧卡斯再次想到福特這名老搭檔。福特演活了這位智勇雙全的考古探險家,一連4部系列電影都成為當年的票房冠軍,這也是福特自己最喜歡的角色,他多次表達他喜歡演出瓊斯博士更甚於韓索羅。

瓊斯博士是哈里遜福特最喜歡的角色。(圖/派拉蒙影業)

之後福特參與不同類型的劇本,包括驚悚類的「驚狂紀」、「無罪的罪人」、「絕命追殺令」、「危機四伏」、「防火牆」。以及愛情喜劇類的「上班女郎」、「新龍鳯配」、「六天七夜」等。不過真正受歡迎的還是英雄角色,在1992年他接演了愛國者遊戲,成為繼亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)後,第二代的傑克萊恩。後來沃夫岡彼德森(Wolfgang Petersen)執導的「空軍一號」(Air Force 1),福特演出了銀幕上最能打的美國總統,單憑一己之力解決總統專機上的所有恐怖份子,雖與傑克萊恩系列無關,但這麼能打的美國總統,應該是中央情報局出身的吧?

老年的福特,似乎不想被英雄形象所定型,刻音意接演了好幾個性格偏執難相處的角色,比如好萊塢重案組、K-19、愛的代價、麻辣女強人,演出了福特較為不討喜的一面,不過這似乎比較接近他的真實個性。福特曾在談話性節目上,因為對星戰迷過於專業的詢問不耐煩,後來該星戰迷拿出千年鷹號的樂高玩具,希望福特能簽名後,福特極為刻意的不慎將其摔碎。

福特刻意摔碎樂高千年鷹號

福特擁有多張飛行執照,他也有各種飛行航空器,在愛情喜劇電影「六天七夜」與「浴血任務3」當中,都有他駕駛飛機的畫面,那都是真的他在操作。不過就如同「六天七夜」劇情是以飛機墜毀為開場一樣,福特駕駛飛機失事過好幾次,在1999年,他就曾因操作失誤,導致一架直升機墜毀;到了2015年,他的單人小飛機迫降在高爾夫球場;這一次又誤入機場滑行道,不過並沒有被處份。

(中時電子報)