NBA》不爽被欺騙 考辛斯嗆國王老闆懦夫

鵜鶘中鋒考辛斯不滿遭到前東家國王隊欺騙。(美聯社資料照)

前國王中鋒考辛斯轉戰鵜鶘，儘管他首役表現勇猛，但根據ESPN報導，考辛斯依然對國王隊的「背叛」心懷不滿，怒斥國王老闆與總管狄瓦茲「像個懦夫」。事實上考辛斯在被交易前一周，球隊居然還向他保證他不會被交易。

「最噁心的是狄瓦茲居然還親自和我的經紀人來到我家，坐在我的家庭劇院裡，保證我不會被交易。」考辛斯憤怒地說，「我在明星賽前還收到老闆的訊息，他詢問我對某個球員的看法，是否考慮交易這個球員。」

顯然國王隊老闆到交易前一刻都還在對考辛斯裝蒜，「他們的行為有如懦夫，就算我現在去找他們對質，他們一定也是向懦夫般地逃避。」考辛斯說，「他們之前開除教練馬龍(Mike Malone)時也是這樣搞的。」

「如果他們要交易我，就光明正大地跟我說，像個男人把話說清楚。」考辛斯生涯前6季都效力國王，留下場均21.1分、10.8籃板、1.2阻攻、32%三分球命中率，但他的火爆脾氣也讓球隊十分頭疼，最後只落得與球隊不歡而散。

考辛斯痛恨國王隊高層，也對鵜鶘隊的熱情歡迎相當感動。對於首戰慘敗給火箭，考辛斯並不放在心上，「我猜大家以為我們有爭冠實力，但我能區分理想與現實。我們的陣容很嚇人，不過我們無法在一個晚上就脫胎換骨。」

(中時電子報)