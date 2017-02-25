法總統大選民調 雷朋首輪獲26%支持領先

我要評比

法國總統大選最新民調顯示，極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）在首輪選舉中將獲得26.0%選民支持，領先對手馬克宏（Emmanuel Macron）和費雍（Francois Fillon）。

根據伊佛普研究所-菲杜奇（Ifop-Fiducial）的民調，馬克宏在首輪選舉的民意支持度為23.5%，費雍為20.5%。

然而在總統決選民調方面，馬克宏取得61.5%民意支持，勝過對手的38.5%。（譯者：中央社徐睿承）1060225

(中央社)