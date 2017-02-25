洗白？白宮找FBI澄清俄間諜案結果...
美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導，為了《紐約時報》報導川普競選團隊與俄羅斯間諜往來一事，白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）找上聯邦調查局（FBI）幫忙，要求FBI公開駁斥報導不實，但FBI認為不合程序規定，拒絕他的要求。
《紐約時報》（New York Times）2月14日報導，川普（Donald Trump）及其競選團隊去年夏天與俄國官員有密切聯繫，當時川普怒罵為假新聞，痛批媒體不誠實，還稱《紐時》的那篇報導是笑話，並駁斥「據我所知沒有任何人在選舉期間和俄羅斯情報單位談過話」。
然而，CNN在24日報導，一名司法官員透露，2月15日，也就是媒體刊出報導的隔天，蒲博思（Reince Priebus）找上FBI副局長麥凱比（Andrew McCabe），要求他們公開駁斥《紐時》的報導，但卻未能成功。接著蒲博思再直接找上FBI局長康梅（James Comey），但康梅因為情治單位仍在調查此事，拒絕蒲博思的要求。
消息露出後，蒲博思澄清絕無此事。白宮發言人史派瑟前天表示：「我們沒有試圖打壓新聞，只是要求他們（FBI）說實話」。FBI則拒絕回應此報導。
(中時電子報)
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