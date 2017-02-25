IS宣稱在敘國發動自殺攻擊 數十人喪生

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敘利亞反抗軍先前從聖戰士手中奪回巴布鎮（Al-Bab）數小時後，附近地區遭自殺炸彈攻擊，造成多數為平民的數十人死亡，伊斯蘭國（IS）宣稱這次攻擊是他們發動。

IS在線上聲明，所屬自殺炸彈客「駕車衝入在蘇辛安（Sousian）的土耳其軍人和叛教者聚集處」。蘇辛安距離巴布鎮約8公里。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）表示，這次爆炸奪走至少51條人命，其中多數為平民百姓。

路透社稍早報導，經過數週巷戰後，土耳其支援的敘利亞反抗軍已將IS從巴布鎮和其他兩個較小城鎮卡巴辛（Qabasin）和阿貝薩（al-Bezah）逐出。

巴布鎮是IS在敘利亞西北部最後一個重要據點。（譯者：中央社徐睿承）1060225

(中央社)