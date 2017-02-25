運動前吃更有效！研究：吃「黑巧克力」4好處

研究指出，在運動前攝取些黑巧克力能有效對抗疲勞，運動時呼吸更順暢。（達志影像／shutterstock提供）

西洋情人節剛過，許多人應該都有吃到巧克力！濃密香醇的口感象徵著深情愛意，然對有些女孩而言，雖然喜歡吃巧克力，又怕發胖，因此會選擇吃「黑巧克力」，特別是「大姨媽」來時會吃。然事實上，其實吃純度高黑巧克力吃了對健康有益，以下為健康網站《Popsugar》詳述的4大好處。

據衛福部「巧克力標示規定」規定，將巧克力區分為：黑巧克力、白巧克力及牛奶巧克力，總可可固形物含量若低於 35%、可可脂含量低於 18%，不得再稱「黑巧克力，來看看吃黑巧克力對健康的影響吧！

1.在運動前吃 體力會更好

有些人為了減肥，運動前空腹不吃東西，然事實上，運動前吃些東西可促進「燃燒脂肪」，而低熱量的「黑巧克力」就是很好選擇！研究指出，在運動前攝取些巧克力能有效對抗疲勞，運動時呼吸更順暢、也能加速你的體能、鍛鍊效果，讓你更有活力持續進行對健康有益的運動。

2.加速心肺功能

巧克力含有黃烷醇（flavanol），這是種有助提升認知能力、降低血壓、減緩壓力以及美白皮膚的抗氧化物質。特別是對「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）的人而言，吃黑巧克力，能有效降低血壓、保護心血管健康，每天吃一點是無所謂的，還能對健康有益。

3.減輕咳嗽症狀

近來天氣多變化，有時熱呼呼，這幾天寒流來又冷颼颼！這時不妨就吃點黑巧克力吧！據英國一項研究指出，巧克力原料中的可可鹼能舒緩咳嗽症狀，止咳效果可能比常見的止咳藥成分「可待因」（codeine）更顯著，然需注意，吃黑巧克力並非治癒方法，需避免過度進食，有病狀還是要看醫師。

4.舒緩壓力

現代人工作、求學壓力大，有些人會選擇大吃大喝，然長久下來，不僅影響身材更傷害健康！如壓力大時，不妨吃些黑巧克力吧！瑞典研究發現，如心情處於高度緊張下，每天吃塊黑巧克力，連續2周後，體內的壓力荷爾蒙皮質醇會明顯降低，處於高壓時，不放做些運動或吃些巧克力來舒壓吧！

(中時電子報)