二二八假期》南雅漁港品海鮮！觀奇石、賞海景好樂活

南雅奇石一景。（新北市漁業處提供）

二二八假期何處去？來探訪新北漁港一遊吧！品美味海鮮、看奇石、騎單車賞美景好樂活！在高壓忙碌的現代生活中，休假時逃離工作環境賞美景吃美食成為現代人十分重要的身心調劑，但台灣北部地區景點幾乎玩遍，短期休假拉長距離探訪其他縣市又稍嫌疲憊時怎麼辦？

新北市政府提供民眾本市多個海岸私密景點，景色優美，車程約在一小時內，人潮適中，於週休時造訪CP值十分高。

步道俯看景觀。（新北市漁業處提供）

繼景色優美的水湳洞漁港獲得迴響後，這次介紹的是水湳洞東方的南雅漁港。南雅漁港漁獲以透抽、紅目鰱、白帶魚為主，也具有美麗的地質景觀，海蝕風化岩發達，港內設施直接與風化岩相嵌，為北部漁港獨有景色。

南雅漁港風化岩景色。（新北市漁業處提供）

港邊因各層岩石的硬度與厚度不同，依其受侵蝕抗力、侵蝕速率的不同，別具特色，形成多種如針狀或柱狀的「岩峰」，景色美麗奇特。沿著漁港旁的步道，就可以欣賞豐富的沿岸地質景觀，除了觀賞南雅奇石外，途中也設有涼亭讓民眾稍做休憩，坐在沿海設置的觀景台上，看著一望無際的海洋，聆聽海浪拍打的聲響，可以洗滌身心的疲憊，成為不少遊客駐足的熱門景點。

除觀賞特色地質景觀外，港內有通道連結南子吝步道，步道全長僅990公尺，步程約１小時，沿途可飽覽南雅海岸景觀及南雅聚落全景，眺望鼻頭角、基隆嶼、無耳茶壺山、草山山列的草原景觀等以及基隆山，途中更可觀賞南雅聚落的小橋流水、綠蔭、傳統石頭建築。

南子吝步道。（新北市漁業處提供）

也可俯視完整的海岸線景觀，山景海景俱佳，春秋之季十分適合闔家旅遊。南雅漁港位於台2線約80.5K處，開車到訪十分便利，港內即設有停車場，停車後走南雅地質步道賞南雅奇石，或走南子吝步道賞海景都十分輕鬆便利。

新北市農業局長李玟表示，新北市政府依據漁港特性及現況進行多元利用規劃，建構北台灣海洋休閒藍帶，擁有眾多特色漁港，民眾可以沿著北部海岸線，逐步造訪本市特色漁港，絕對會有不同於一般景點的旅遊體驗！

(中時電子報)