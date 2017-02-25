二七部隊紀錄片首映，市長林佳龍：歷史可原諒 但不能遺忘

二七部隊紀錄片24日晚上在台中教育大學首映，市長林佳龍出席首映會力挺！（陳世宗攝）

今年適逢228事件70週年，當時台中在這場歷史悲劇中得以減少傷亡人數，二七部隊扮演關鍵性的影響力。為記錄這段史實，導演李彥旻拍攝「二七部隊紀錄片」，訪問時任二七部隊部隊長鍾逸人等人，希望讓更多人體會到時代的無奈。該片24日晚上在台中教育大學首映，市長林佳龍出席首映會力挺。

林佳龍指出，歷史可以原諒，但不能遺忘，而原諒是建立在對歷史的了解上，希望透過紀錄片讓人民深入了解這段偉大的歷史。

昨晚的首映會吸引許多民眾前往觀影，導演李彥旻、製作人陳彥斌、紀錄片受訪主角二七部隊部隊長鍾逸人、二七部隊警備隊長黃金島等人均出席參加，並與現場民眾進行座談，林佳龍也前往與民眾一同觀賞，支持這部記錄歷史洪流的紀錄片。

「自己的國家自己愛，自己的國家自己救！」林佳龍表示，「二七部隊紀錄片」的播映是紀念228事件的很好形式，透過影片道出勇敢的台灣人為守護城市，以武力抵抗強權的過程；歷史可以原諒，但不能遺忘，而原諒是建立在對歷史的了解上，紀錄片同時也讓後人反思，避免再犯過去的錯誤。

林佳龍說，他長年以來也相當關心228這段歷史，做為台中市長，希望「台中人莫忘台中事」，要記得台中曾有那麼多勇敢前輩守護了這座城市，呼籲大家多加支持這部紀錄片，看看那些勇敢的民主前輩用血淚、生命、汗水所寫的這段偉大的故事。

導演李彥旻表示，每次想到228事件，大家想到的就是台灣人犧牲的悲情，但在與當時參與事件的老前輩們接觸後，發現他們心中其實沒有悲情，而是選擇站出來對抗陳儀不義政權的勇敢，希望透過紀錄片讓人們看到他們當時努力的志氣。

李彥旻說，紀錄片於去年開始拍攝，拍攝過程讓他印象相當深刻的一幕是在第一次正式訪談前，二七部隊警備隊長黃金島就已先抓著他的手哭了起來，他認為對當事人而言，心中其實有很多話想說，但以往沒有這個機會，很高興終於可以透過紀錄片把過去這些事件完整呈現出來。

「二七部隊紀錄片」昨晚在台中教育大學首映，接下來將在全台巡迴，場次如下：3月4日下午3時在台中萬代福戲院播映；3月12日下午2時在南投牛耳藝術度假村國際會議廳；3月18日下午2時在台北228國家紀念館展演廳。

(中時)