老對手毒舌酸伍茲：他今年已玩完了
老虎伍茲的東山再起之路又因背傷復發而中斷，在他最艱困的時刻，老對手裴瑞茲(Pat Perez)卻在廣播節目上落井下石。「伍茲心知肚明，他無法打贏任何人，他出場打球只是為了維持知名度和撈更多的錢。」
「伍茲只挑幾場賽事露面，讓人認為他還在打球，穿著代言的Nike商品上電視，為他自己的新公司打知名度。」裴瑞茲說：「我之前就說過他不行了，有人相信我嗎？我現在再說一次，如果伍茲沒參加下個月的美國名人賽，他今年就玩完了，我肯定你們今年不會再看到他。」
當年的伍茲因為花邊新聞不斷，經常成為各界的揶揄對象，在他風光的時候，怎麼酸他也不痛不癢。但是今非昔比，41歲的伍茲飽受傷病困擾，裴瑞茲的毒舌就顯得有些不厚道。高球天王麥克羅伊看不下去，主動站出來聲援伍茲。
「我不敢相信我會這麼說，但我真心為伍茲感到難過。」麥克羅伊說：「一位偉大的選手因背傷而顯得力不從心，甚至無法好好站立，讓我覺得很糟。伍茲從10歲開始比賽，如今為身體因素而被迫放棄，這一定很痛苦。但伍茲還年輕，還有大半輩子要過，我希望他多陪陪自己的孩子，享受另一段幸福的人生。」
事實是除了麥克羅伊之外，不少選手亦對伍茲表示同情，大放厥詞的裴瑞茲似乎也有些後悔。裴瑞茲前日在受訪時解釋，他並沒有挖苦伍茲的意思，「我說他不行了是因為他身上有傷，我從未否認他是史上最偉大的選手。」裴瑞茲也私下傳訊給伍茲說明這件事，伍茲確實很不爽，但他尊重裴瑞茲的言論自由。
從伍茲近年的傷病史就能看出，高峰期的那幾年儘管所向無敵，但是因此累積嚴重的傷勢，他的退賽實屬無奈。裴瑞茲聲明他絕不是要以毒舌來博取版面，他對社群網路早感到厭煩，在上廣播節目之前他就已經關閉了自己的推特帳戶。
(中時電子報)
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