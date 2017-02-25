敘利亞2起炸彈攻擊68死

敍利亞西北部城市巴卜（Al-Bab）附近發生兩起自殺式汽車炸彈攻擊。(圖片取自independent)

昨（24日）敍利亞西北部城市巴卜（Al-Bab）附近發生兩起自殺式汽車炸彈攻擊，造成至少70人死亡，大部分是平民受傷，隨後，激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）聲稱犯案。

據了解，一名疑似IS成員駕駛一輛裝滿炸彈的汽車至距離巴卜僅8公里的蘇辛安村（Sousian），並在敘利亞反抗軍的一處檢查哨引爆，在場的絕大部分是平民，造成至少60人死亡，上百人受傷，當局預計死傷人數將會繼續攀升。另外，土耳其政府證實有2名土耳其士兵於攻擊中喪生。

同天稍後，蘇辛安村又遭自殺汽車炸彈攻擊，造成至少8人死亡。

(中時電子報)