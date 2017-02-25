全世界房租最貴的城市在...
英國房地產網站Nested針對15個英國城市和72個全球城市做房租調查，選出全世界房租最貴的50個城市，結果顯示，美國舊金山高居榜首，每人月租費平均為1669英鎊（約台幣6.4萬元），台北則排在第42名。
房地產網站Nested依據市場房租行情，單人或家庭所需最小單位，及每月所需租金，綜合而成。倫敦政府公布的住房標準中顯示，一個人的最低生活空間，單人租住是420平方英尺（約11坪），而標準4人的居住面積則是建議是797平方英尺（約22坪）。
如果你想在全球高居第一的美國舊金山租房，單人月租金至少要花費約英鎊1669元（約新台幣6.4萬元），若是家庭月租則約英鎊3167元（約新台幣12.1萬元）。
租金最高的前10名，依序為舊金山、紐約、香港、杜拜、新加坡、華盛頓特區、日內瓦、雪梨、蘇黎世、洛杉磯。台灣在50個國家中排名第42，單人月租費為463英鎊（約台幣1.7萬），家庭租金則是大約879英鎊（約台幣3.3萬）。其於亞洲城市則是東京（第15）、首爾（第24）、北京（第29）、上海（第32）、大阪（第48）、雅加達（第49）。
(中時電子報)
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