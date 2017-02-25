MLB》金鶯小老闆嗆川普：先道歉才能開球

川普2006年曾在紅襪芬威球場開球。(美聯社資料照)

大聯盟的新球季又快到了，邀請總統來開球是一個傳統，但是金鶯的小老闆約翰安吉羅斯(John Angelos)很不喜歡他們的新總統川普。「如果是由我作主，我絕不會邀請川普來開球。若他來金鶯主場開球，他得先向大家道歉。」

安吉羅斯說：「川普對於女性、種族、國籍、身障者的評論都很不應該，他已經是個大人物，他必須收回他的話，並且正式道歉。由說出這種話的人來領導我們，只會讓美國衰弱。」他說他不是民主黨，他只是無法接受川普。

川普選上總統之前已經是個名人，他曾在10多年前為白襪與紅襪開過球。美國總統是金鶯與國民隊主場的常客，因此安吉羅斯很不爽，但即使他身居球隊的執行副總，最後決定權仍在於他的父親，也就是金鶯老闆的手上。

事實上，金鶯老闆長期金援民主黨，前副總統拜登與前第一夫人蜜雪兒都曾受邀幫金鶯開球。如果川普去金鶯開球，然後被金鶯球迷噓爆，這樣還不好嗎？安吉羅斯說：「這想法不錯，但僅僅是這樣還不夠，他還是必須道歉。」看來美國總統大選雖已結束，但川普與自由派人士之間的戰爭依然沒有停止。

(中時電子報)