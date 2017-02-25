研究：男性別健身過度 恐影響性慾

據最新醫學研究指出，從事激烈健身運動的男性，恐易影響其性慾，導致「性慾缺缺」。（達志影像／shutterstock提供）

運動有益身心健康，然也需要注意運動強度與時間，過多、過少都會影響健康！有健身習慣的男性朋友照過來，據最新醫學研究指出，從事激烈健身運動的男性，恐易影響其性慾，導致「性慾缺缺」。

腹肌人魚線、胸前八塊肌這完美的身材可能是許多男性朋友所欣羨的，想要適度的肌肉，除了飲食，健身也很重要！但可別健身過了頭，反影響自己健康！《The Sydney Morning Herald》網站報導，據美國北卡羅來納大學（UNC）的最新研究指出，健身太激烈，恐會影響男人性慾。

研究人員員以逾1000名有經驗的男性運動員做為受試者，調查其性生活和健身習慣，並依照運動時間、運動強度、性慾水平將他們分成不同組別。

就過去研究指出，有固定健身習慣，能有助男性荷爾蒙睪固酮的分泌，有益增強性慾。然最新醫學研究卻指出，運動強度和其性慾大有關係，相較進行溫和或輕度健身的受試者而言，長時間從事激烈健身運動的受試者，性慾反較低落。

研究主導者哈克尼教授（Anthony Hackney）推測，太劇烈運動後會導致身體疲勞，睪固酮水平降低，進而影響男性性慾，建議健身還是要適度，最好能和體能教練、醫師商討，健身後也要多休息、喝水並應該補充鋅元素，在精、氣、神各個方面充分休息後，再進行性生活最佳。

(中時電子報)