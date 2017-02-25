美股拉尾盤 道瓊指數續創新高

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美股今天3大指數尾盤挺升，終場由黑翻紅，道瓊工業指數小幅上漲，連續第11個交易日創歷史新高。

道瓊工業指數終場上漲11.44點，或0.05%，收在20821.76點；標準普爾500指數上漲3.53點，或0.15%，收在2367.34點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲9.798點，或0.17%，收在5845.305點。（譯者：中央社徐睿承）1060225

(中央社)