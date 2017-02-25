保守派大會取暖 川普再罵媒體

美國總統川普今天再度痛批，報假新聞的媒體是人民公敵，更指責記者不該用匿名消息來源，「那些匿名消息來源是編造出來的」，他還說，絕不會為保護美國安全的行動而道歉。

「美國保守聯盟」（ACU）每年都舉辦「保守派政治行動大會」（CPAC），川普今天上午參加並發表近1小時的演說。

「華盛頓郵報」形容，川普面對台下立場相同的群眾，選舉細胞上身，再展競選語言罵媒體、批不公平貿易、重訴強化邊境管制，雖然沒有新論述，但支持者掌聲不斷，甚至不時隨著川普歡呼「美國、美國」，彷彿成為川普的取暖大會般。

川普說，自己的勝選就是保守價值的勝利，更說「你們現在有總統了、總算有總統了」，他更為自己的難民禁令辯護稱，他將提出嶄新作法，一定要讓「激進的伊斯蘭恐怖主義分子」遠離美國，「我絕對、絕對不會為了保護（民眾）安全和維安而道歉」，他要保護這個國家，捍衛美國國旗。

但談到美國重要的立國價值、媒體第四權，川普和過去一樣沒好氣地說，他並非不能接受負面報導的人，但報導有關他及他的團隊的媒體、都是「不誠實的人」，更再度稱報假新聞的媒體是人民公敵，「我不是反對媒體或記者，但我反對製造假新聞、造假消息來源的報導」。

川普更針對華郵日前報導、前國安顧問佛林在上任前和俄羅斯駐美國大使有聯繫批評，那些匿名消息來源「都是編出來的」、「他們說有9個消息來源證實、拜託，我了解他們，他們和誰談話我都知道，沒有9個消息來源」，更指責媒體，「不可以用匿名消息來源，那都是假的」，「不誠實的媒體、假新聞」。

不過，若所有媒體報導都是假的，佛林又為何要因假新聞辭職下台？無法了解川普和台下為他鼓掌的支持者，是否在乎這樣的質疑。

川普強調，他一定會築邊界城牆，也一定要找回美國流失的就業機會，並再度強調會拿出現行「歐記健保」的替代方案，他說，自己一定會兌現競選政見，「我會為了你們不斷奮戰」。1060225

(中央社)