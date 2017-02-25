「這些是壞人！」川普誓言築牆趕走非法移民

川普誓言在邊境築牆且驅逐曾犯罪過的非法移民，並稱他們是「壞人」！(圖片取自美聯社)

美國總統川普稍早出席一年一度的保守政治行動會議（Conservative Political Action Conference，CPAC）時，誓言在邊境築牆且驅逐曾犯罪過的非法移民，並稱他們是「壞人」！

川普在保守派政治行動會議（CPAC）上再度炮轟美國媒體，他痛批部分媒體為假新聞，是「人民的敵人」。他強調應該禁止媒體在報導中使用匿名、不具名的消息，他也特別指名，早前關於他的競選團隊與俄羅斯接觸的報導不是真的。

他說：「我反對編造故事與編造消息來源的人。除非他們使用某人的名字，否則不應被允許使用這些消息來源。」

此外，他強調一定會築牆並把非法移民趕出去！「我們將建一堵牆，別擔心，我們正在建。事實上，這將很快開始。記住，我們將把壞人趕出去。」

(中時電子報)