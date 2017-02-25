北部低溫下探10度 北北基、宜蘭大雨特報
今天（２５日）是２２８連假第一天，準備出遊的民眾要注意，因受強烈大陸冷氣團影響，各地清晨氣溫依舊偏低，北部低溫僅１０度左右，而中部及宜蘭低溫也只有１２、１３度，南部及花東１４到１６度，白天一整天北部高溫僅１５至１７度，中部及花蓮高溫約２０度左右，南部及臺東２２至２５度。同時，氣象局也已發布大雨特報，提醒基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區要留意局部大雨，至於中南部及花東地區也會有局部短暫雨，請大家出門記得要攜帶雨具備用。
根據中央氣象局資料顯示，今天直到下周一（２７日）都將會是溼冷的天氣型態，周二後氣溫才會稍微回暖，降雨也會比較舒緩。由於這段期間華南雲雨區也將帶來一波波水氣，各地在雲雨區通過時都可能出現短暫雨，而北台灣同時在東北風的影響下，降雨時間會比較長，雨勢也比較明顯，尤其周六水氣較多，可能會有局部較大雨勢，一直要到下周一水氣才會略為減少，下周二至周三大陸冷氣團將稍減弱，氣溫微幅回升
氣象局提醒大家，冷氣團影響期間，若遇上有下雨時感覺會更加寒冷，請大家要注意保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具時需注意安全，年長者及心血管疾病的朋友也要特別留意身體狀況。
此外，臺灣附近的東北風仍非常強勁，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域容易有８至９級強陣風及較大風浪出現，也提醒從事海邊或近岸活動的朋友要特別注意安全。
至於空氣品質方面，今天高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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