全台濕冷陰雨 南來北往注意溫差

我要評比

二二八連假第一天，中央氣象局指出，全台濕冷陰雨，北部低溫約攝氏12、13度，高溫15到17度；南部及花東低溫14到16度，高溫22到25度，民眾南來北往請注意溫差變化。

中央氣象局指出，受強烈大陸冷氣團及華南雲雨帶東移影響，迎風面的北部及東北部降雨明顯，整天濕濕冷冷，年長者及心血管疾病者也要特別注意保暖。

中南部地區為多雲時陰短暫雨，早晚偏冷；華南雲雨區的水氣一波波東移，有局部較大雨勢發生的機率。

由於東北風強勁，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域容易有8至9級強陣風及較大風浪出現，從事海邊或近岸活動者要特別注意安全。

在空氣品質預報資訊方面，今天高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，空氣污染指標污染物為細懸浮微粒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060225

(中央社)