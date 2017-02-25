NBA》巫師隊菜鳥改名 理由是不愛老爸

巫師隊麥克克里蘭(左)從此不再叫做麥克克里蘭。(美聯社資料照)

NBA史上有許多球員在入行後改名換姓，24歲的巫師隊菜鳥麥克克里蘭(Sheldon McClellan)也決定改掉自己的姓，從今以後他成為「薛爾頓麥」(Sheldon Mac)。理由很簡單，「我的姓繼承自我的父親，而我跟他沒感情。」

顯然「薛爾頓麥」的母親也與他的父親關係不怎麼樣，因為他的改名獲得了母親的支持。但是巫師隊日前從籃網換來神射手波達諾維奇，原本平均上場不到10分鐘的「薛爾頓麥」，可能很難讓球迷注意到他的新名字。

球員改名的原因很多，傳奇中鋒賈霸是因信仰改名(Kareem Abdul-Jabbar, 原名Lew Alcindor)，火箭前鋒奈內(Nene, 原名Maybyner Hilario)是以綽號做為正式姓名，前活塞中鋒狄萊(Bison Dele, 原名Brian Williams)是為了彰顯他的原住民與非裔血統。

湖人老將「世界和平先生」(Metta World Peace, 原名Ron Artest)，他改名的理由單純就是希望世界和平。他還一度以「大貓熊之友」(The Panda′s Friend)之名出現在球場上，理由是他去中國大陸打過比賽，然後他覺得很開心所以就改了，可說是最率性的改名理由。

(中時電子報)