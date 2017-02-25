美原油庫存創高 油價高檔拉回

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紐約油價今天自2015年7月的19個月高檔拉回，因美國原油庫存創新高，抵消石油輸出國家組織（OPEC）減產效應。

紐約市場西德州中級原油的4月期貨價格下跌46美分，收在每桶53.99美元。

倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格下滑59美分，收在每桶55.99美元。（譯者：中央社徐睿承）1060225

(中央社)