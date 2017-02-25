晶華酒店夜半火　旅客倉皇煙茫茫

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台北市晶華酒店25日凌晨3時發生火警。（杜宜諳攝）

警消抵達時發現酒店尚未疏散旅客，有需多旅客仍在房內。（杜宜諳攝）

消防人員立即要求酒店人員協助疏散。（杜宜諳攝）

酒店人員協助導引旅客疏散。（杜宜諳攝）

許多旅客帶著行李自酒店裡逃出時驚魂未定。（杜宜諳攝）

有日本旅客在逃出後，將現場以攝影機錄下。（杜宜諳攝）

3百多名旅客被疏散至附近公園。（杜宜諳攝）

消防人員擊破精品店玻璃進入灌救。（杜宜諳攝）

台北市晶華酒店25日凌晨3時發生火警，警消獲報後前往現場搶救，警消抵達時現場煙霧瀰漫，消防人員立即布下水線，所幸整起事件無人傷亡。

消防人員抵達時發現酒店尚未疏散旅客，立即要求酒店人員協助疏散。旅客帶著行李自酒店裡逃出時驚魂未定，有許多人身上僅著浴袍，甚至有旅客是倉促的打赤腳逃出，3百多名旅客被疏散至附近公園。

由此現場煙霧過大，致使消防人員搜索困難，火勢在1個多小時後於B1管道間尋找到火點，消防人員順利將火勢撲滅，詳細起火地點及原因仍待火調釐清。

(中時)