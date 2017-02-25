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明新科大機器人弦樂團　驚豔大學博覽會

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明新科大機器人弦樂團　驚豔大學博覽會
明新科大在展場展出的「機器人弦樂團」，是跨領域的研究成果。（陳淑芬攝）
明新科大機器人弦樂團　驚豔大學博覽會
明新科大的「實境模擬賽車遊戲」，結合賽車椅及曲面液晶螢幕，可臨場體驗賽車臨場效果。（陳淑芬攝）

明新科技大學為應用型的綜合科技大學，在大學博覽會中推出「機器人弦樂團」及「實境模擬賽車遊戲」，讓參觀學子驚豔，明新技大推動跨領域整合、務實致用及創新等教育目標。在雇主最滿意大學」調查，名列私立科大全國第四名；「企業最愛大學生」調查，擠入私立技職全國前十大。

明新科大在展場展出的「機器人弦樂團」，由4、5個大小不一機器人拉奏大小提琴，新奇有趣；資訊工程系所研究出的「實境模擬賽車遊戲」，結合賽車椅及曲面液晶螢幕，可以現場體驗賽車手的駕駛臨場效果，吸引參觀學子駐足。

明新科大副校長黃信行表示，人類拉小提琴的手部操控動作細膩，結合機器人手臂研發及精密程式設計，模擬人類拉小提琴的機器人手臂的研發成果也為製造業「無人工廠」開創出新方向。

「未來沒有製造業了！」黃信行分析，未來不再只有單純的製造業，而是「製造業服務化」的時代，學生在學習的過程要有創新思維，透過服務應用來提升附加價值。例如將機器人加入老人照護的關懷服務，而研發出「健康照護機器人」；將化學材料應用到牛樟芝萃取，研發出面膜、養生護膚等產品，就是由從跨領域創造新的附加價值。

明新科大以跨領域學習為近年發展目標，在課程規劃上，從大一的基礎課程，大二大三的專業領域學分之外，還有跨領域學程，鼓勵學生跨域學習。

以化妝品學程為例，結合技術與美學，包括工學院、服務學院、藝術與美術等通識課程的老師都參與其中，等於是多個學院的資源整合；工學院機器人學程，機械、電機、電子等系學生都可以加入，修習本科系課程外，可再選修他科系課程，透過製作專題以及參與競賽，以激發學生的學習力。

明新科大在2010年與上銀科技合作，研發出全球第一個子左右手同步演奏鋼琴的「娛樂型機器人」；2011年開發出能自行讀譜彈奏的鋼琴機器人。

此外，明新科大結合照護與資訊科技，與喜福會公司共同開發出生活伴侶機器人小新1號，去年9月在新竹市舉辦智慧城市博覽會中大出鋒頭，學校持續研發小新2到6號，可望在民國107年前陸續誕生。

(中時)

關鍵字：機器人明新科大研發課程
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