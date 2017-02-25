晶華酒店名品街凌晨火警 疏散近700住客

台北市中山北路2段上五星級的「晶華酒店」今天凌晨3時許，地下室的精品地下街發生火警！消防隊獲報趕到現場立即佈水線下樓尋找起火地點，然現場濃煙太大不好尋找起火地點，為了住戶、旅館工作人員安全，消防隊立即通知飯店人員要疏散住宿的旅客，現場疏散近700人。

(中時電子報)