北藝大擁三廳一館一院專業設備 獨立招生培育藝術人才
台北藝術大學是台灣重要的藝術人才培育學校，擁有一座藝術資料完整的圖書館，是全台唯一擁有專業音樂廳、戲劇廳及舞蹈廳與電影院等「三廳一館一院」的大學，自94年起連續10年獲得教育部教學卓越計畫補助，獲挹注資金高達6億348萬元，學校辦理單獨招生，吸引藝術濳能學子就讀。
北藝大成立於1982年，當時名為國立藝術學院，於2001年改名為台北藝術大學，學校採獨立招生，在大學博覽會場的攤位彷彿各學系的藝術演出海報及影片創作展示場，諾大的攤位空間只擺上2、3張桌椅，留下寬敞的空間，在人潮擁擠的大博會場顯得相當獨特。
北藝大目前設有音樂、美術、戲劇、舞蹈、電影與新媒體、文化資源等六大藝術文化領域的學院，共有9個學系及20個碩士班及5個博士班，不但是臺灣第一所高等藝術教育學府，也是國內高等藝術人才培育的重鎮，校友在國內外藝術界表現傑出。
北藝大是全國藝術大學唯一連續10年獲得教育部獎勵大學教學卓越計畫的補助學校，自94年起共獲得6億348萬元補助；104年至105年積極爭取教育部教學增能計畫經費，獲2000萬元補助，著重教學創新機制及數位學習開發與應用，推動藝術專業教育革新。
北藝大的「三廳一館一院」專業設備規模是國內外大學所罕見，並跨域整合辦理多項國家型、整合型的創新展演活動。其中，在102年9月完工的戲劇舞蹈大樓，增加1萬70平方公尺的教學空間，教學與實務彼此呼應、互為所用，成為藝術教育展演、創作教學場域的專業場域。
(中時)
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