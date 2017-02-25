致理科大培育商務人才　追求卓越

致理科大是以培育專業商務人才的學校，以追求卓越為目標，在2016年及2017年的「雇主最滿意大學調查」蟬連私立科技院校第一名、97年起連續9年獲得教學卓越計畫；學生參加if國際設計大獎，2015年拿下4項紅點設計大獎、2016年勇奪6項，表現優異。

致理科大位於新北市板橋，在1965年成立，目前設有商務管理學院、商貿外語學院及創新設計學院等3個學院、共12學系，學校及師生參與技職學校評鑑及國內外競賽都有優異成績。校長尚世昌表示，追求卓越是學校的努力目標，根據1111人力銀行調查1000多家企業，在企業做愛用的學校學生項目，致理科大獲得私立技職體系的第一名，「這是我們的驕傲」。

致理科大不管是校方或師生參加各項評比及競賽都拿下亮眼的成績。1111人力銀行於2016年及2017年的「雇主最滿意大學調查」蟬連私立科技院校第一名；97年起連續9年獲得教學卓越計畫；連續3年獲頒「三好校園實踐學校」，並獲「三好校園典範學校」；105年教育部品德教育特色學校；學生參加if國際設計大獎，2015年拿下4項紅點設計大獎、2016年更勇奪6項大獎。

致理科大的商務管理學院重視態度、團隊合作及獨立思考及實務操作能力，設立「國際金融研究中心」等專業實驗教室，實際模擬業界運作模式；創新設計學群設有「虛擬攝影棚」，聘請業師擔任教師，學生參加各項競賽都有優異的成績；商貿外語學程則有優良的學習環境 ，可培養學生的語文能力及國際視野。

兩岸經貿互動交流密切，致理科大與中國大陸多所學校簽訂合作計畫，並設立兩岸合作組處理大陸學生學務，在2004年至2010年獲得陸委會頒發「兩岸交流績優團隊」，是國內唯一獲此殊榮的大專院校。

在就業部份，學校推出「幸福就業」計畫，有380多家企業簽訂實習及就業合作計畫，輔導學生考取相關專業證照、舉辦校園聯合徵才，落實「畢業即就業」及「上班即上手」，學生的工作態度、職能、專業技術及專業證照受企業肯定，甚至有部分學生1人就拿下10多張專業證照。

(中時)