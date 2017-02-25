法國發動連署 要求歐巴馬參選總統

民眾在網路上發動連署，希望美國前總統歐巴馬來法國競選總統！(圖片取自美聯社)

目前巴黎街頭已可見到號召連署的海報，連署網頁和海報上還不忘喊出「OUI ON PEUT（YES WE CAN）」的競選口號。(圖片取自CNN)

法國將於今年4月舉行總統大選，有趣的是民眾在網路上發動連署，希望美國前總統歐巴馬來法國競選總統！

「歐巴馬擁有最棒的履歷，他比世界上任何人都適合勝任這份工作」，連署活動組織者之一告訴CNN，「這聽起來很瘋狂，但很酷的是，你開始認為也許是可能的，誰在乎他不是法國人，因為他是歐巴馬！」

他們表示：「我們的目標很單純，希望在3月15日前收集到100萬份連署，然後說服歐巴馬來參選法國總統」、。

目前巴黎街頭已可見到號召連署的海報，連署網頁和海報上還不忘喊出「OUI ON PEUT（YES WE CAN）」的競選口號。不過這是真的嗎？連署活動組織者說：「我們想要表達人們對這裡的政治家感到厭煩，人們都很累，他們喜歡這個笑話，在醜聞中給人們一點樂趣。」

(中時電子報)