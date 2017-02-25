阿根廷2輛巴士迎頭撞 13死34傷

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

緊急救難機構指出，阿根廷東部今天發生2輛巴士迎頭相撞意外，造成13人死亡和34人受傷。

民防救難官員艾斯卡加迪羅（Marcos Escajadillo）告訴C5N電視台，2輛滿載乘客的巴士相撞後掉進羅薩里奧市（Rosario）附近壕溝。

醫療人員表示，2名年輕女性目前送往醫院治療，但傷勢嚴重。

巴士公司Monticas發布聲明說，2名巴士司機在事故中喪生，至於2輛2012年出廠巴士都經過例行性檢查，車況良好。（譯者：中央社徐睿承）1060225

(中央社)