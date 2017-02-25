「波隆納插畫展」在華山！看7大台灣之光躍國際

《波隆納世界插畫大展》華山1914藝文特區登場！插畫家黃鈴馨改編耳熟能詳經典童話《國王的新衣》，帶領讀者瞭解亞斯伯格症孩童的性格特質。（林宜靜 攝）

鮮活色彩、簡潔線條、五張一組的畫作訴說插畫家夢想、想對這個世界說的話！一張張插畫可說是孩子們對於想像、創造力、美學的啟蒙！從1967年開始舉辦，被譽為「插畫界奧斯卡獎」美名的波隆納世界插畫大展至今已50年了！不限國籍、不限資歷、不限重複入選的策略，讓為新銳插畫家們躍上國際舞台的跳板， 而台灣插畫家入圍本屆波隆納插畫展創新高，入圍人數高達七人，佔1/10強！

第50屆《波隆納世界插畫大展》投件數量達到歷屆最高！本屆台灣插畫家入圍人數高達七人，佔1/10強，也打破史上最高記錄。（林宜靜 攝）

●7大台灣之光！台灣插畫家入圍人數破紀錄

第50屆《波隆納世界插畫大展》投件數量達到歷屆最高，競爭前所未有的激烈，五國評審們閉關三日，終於在3200為參賽者中評選出77位入圍插畫家，共385件作品。本屆台灣插畫家入圍人數高達七人，佔1/10強，也打破史上最高記錄，鼓舞著年輕插畫家們躍上這個國際舞台與來自世界各國的插畫好手相較勁。

陳又凌作品《會生氣的山》，童趣風格、簡潔色彩，獲得好評不斷。（林宜靜 翻攝）

本屆入圍七位的台灣插畫家以時下議題為題材，融入插畫美學：黃鈴馨《亞斯的國王新衣》以溫馨童趣的風格，改編耳熟能詳經典童話《國王的新衣》，帶領讀者瞭解亞斯伯格症孩童的性格特質；二度入圍的陳又凌與黃郁欽則分別以環境保育的角度，在作品《會生氣的山》及《好東西》中探討土地開發與核能發電的議題。

鄒駿昇再度入圍義大利波隆那插畫展的作品《軌跡》。（林宜靜 翻攝）

四度入圍的鄒駿昇與三度入圍的王書曼則是從文資保存的角度，在《軌跡》娓娓道來台北機場的發展史，《火燒厝》則是以祖孫情描述紙紮工藝的故事；同畢業於英國劍橋藝術學院的黃雅玲、吳欣芷不約而同地以寫意筆觸描繪現代人的生活孤寂。七位台灣插畫家以各具特色的優秀藝術創作感動國際評審，也讓世界看見台灣。

《波隆納世界插畫大展》中展出大陸插畫家趣味童作。（林宜靜 翻攝）

●亞洲炫風、歐洲風格與拉美潮流！

正因為年年舉辦，也讓波隆納世界插畫大獎成為國際插畫潮流的風向球。特別是近年來，新興國家集中的亞洲與拉丁美洲不但在經濟實力上成為後起之秀，插畫藝術的發展也急起直追。

「插畫界奧斯卡歡慶50週年─波隆納世界插畫大展」主視覺。（林宜靜 攝）

除了台灣插畫家表現亮眼，南韓、中國的插畫家每年入圍人數也穩定成長。拉丁美插畫家繼承南歐西班牙、葡萄牙的文化血脈，融入獨特地域文化色彩，強烈的視覺風格，魔幻寫實的故事情節，都讓人著迷不已。

拉丁美插畫家強烈的視覺風格，魔幻寫實的故事情節，都讓人著迷不已。（圖為墨西哥插畫家Juan Palomino作為與西班牙SM出版基金會合作的SM國際插畫獎得主，作品《猴子，風之使者》，林宜靜 攝）

本屆評審團更挑選出墨西哥插畫家Juan Palomino作為與西班牙SM出版基金會合作的SM國際插畫獎得主，作品《猴子，風之使者》以質樸且柔韌的筆觸，呈現史前壁畫般的原始風格，敘述中美洲神話中人類祖先與自然和諧共存的故事。

「波隆納世界插畫大展」中除可看到各界名畫外，大型插畫所製作成的藝術裝置也很可愛。（林宜靜 攝）

歐洲插畫家由於深厚的文化與藝術傳統，加上扎實的繪畫技巧與純熟的敘事能力，入圍人數總是佔半數以上，然而受到全球化的影響，越來越多亞洲、拉美插畫家也能熟稔操作相似的插畫語彙，也讓歐洲插畫家倍感威脅。

想參加「波隆納世界插畫大展」嗎？插畫家需準備五張一組的畫作訴說其表達理念。（林宜靜 攝）

●珍貴插畫原作登台！四大展區各有亮點

波隆納世界插畫大展從成立之初做為鼓勵義大利在地插畫家的小型聯展，到逐漸發展成為世界知名的插畫平台，50年的歷史見證了許多繪本新秀到插畫大師的歷程。，年度最耀眼、最受矚目的插畫家們筆下的珍貴插畫原作將一張不漏地一次完整公開。

趁著二二八假期來華山，看「波隆納世界插畫大展」尋童趣。（林宜靜 翻攝插畫作品）

從畫中看世界、看他人創意！從色彩中尋夢想！波隆納世界插畫大展中豐富的展場互動裝置，更將帶領民眾進入插畫的異想世界：幸運波隆納拉霸機邀請民眾轉出屬於自己的幸運插畫；四大展區各有其亮點呈現，從插畫作品一躍而出的場景也將與華山空間氛圍合而為一， 邀請民眾細細體驗。

「波隆納世界插畫大展」除畫作精彩，插畫家和出版人的話語也值得細細品味。（主辦單位提供）

波隆納世界插畫大展。（林宜靜 攝）

插畫界奧斯卡歡慶50週年─波隆納世界插畫大展

期間：2月24日～4月26日

時間：10:00～18:00

地點：華山1914文創園區 紅磚六合院西5館

(中時電子報)