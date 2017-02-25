228連假首日 國道4必塞路段
今天（25日）是228連假第一天，高公局預期將出現較大之南下車潮，國道總延車公里為125百萬車公里，而國道南下路段將有4路段可能壅塞，國1、國3、國5易壅塞路段行車時間將比平日多出3至5倍。
高公局指出，今天上午9點至12點，國道1號湖口到新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，行車時間是平日的3倍，也就是說平常只要8分鐘，今天估計要花上24分鐘的時間。
而國道3號則是上午10點至12點，鶯歌系統至關西預估要花上42分鐘的時間，為平日14分鐘的3倍。另外，國道5號南港系統至坪林南下路段，於上午8點至下午2點將塞車，行車時間將是平日的5倍，若這段時間經過此路段開車需花55分鐘。
高公局為因應228連假車潮湧現，也祭出多項措施紓緩交通，包括單一費率、路段差別收費、高乘載、入口匝道封閉等管制等。假期前一天高速公路晚間11點到上午6點為夜間免收費時段；另外，國5於今明2日上午7點到中午12點進行南下高乘載管制，2月26日到28日下午3點到晚間8點實施北上高乘載管制。
(中時電子報)
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