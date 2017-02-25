空前！白宮開刀 禁紐時、CNN等出席簡報會

大批記者24日在白宮發言人史派瑟的辦公室外等候，期望能參加新聞簡報會。（圖/美聯社）

為了「假新聞」問題，美國總統川普與媒體關係緊張，而周五雙方的緊張再度升級。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）當天禁止《紐約時報》、CNN、《洛杉磯時報》（The Los Angeles Times）與《政治》（Politico）等媒體記者出席新聞簡報會，引發了強烈反彈。

紐時在聲明中說，長久以來，該報報導了不同黨派許多政府的新聞，但在白宮碰到這種事，卻是第一次。聲明中強烈抗議川普政府的作為，並強調媒體自由報導透明的政府，顯然攸關重要的國家利益。

白宮記者協會也強烈抗議，反對史派瑟將部分媒體排除在外。而CNN公關推文說，白宮此舉令人無法接受，看來當他們不喜歡報導的事實時，就會報復，但他們會繼續報導下去。

據《紐約時報》報導，獲准入進入白宮西廂的，僅有一些經過精挑細選的媒體。如「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）、「一個美國新聞網」（the One America News Network）與《華盛頓時報》（The Washington Times）等保守派媒體，還有美國廣播公司（ABC）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）、彭博（Bloomberg）新聞社及福斯新聞（Fox News）。

而《時代》（Time）雜誌與美聯社記者雖獲准參加，但他們卻選擇抵制，以抗議白宮的這項舉動。

當天稍早，川普在保守派活動人士的大會上再度痛批評媒體。他說，自己並不反對媒體，但反對「假新聞」。

(中時電子報)