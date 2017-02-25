印尼官員：在台女移工透過臉書接觸IS
印尼移民局表示，日前遭台灣遣返的女移工涉嫌加入「伊斯蘭國」（IS）。移民官員透露，這名移工過去無涉及IS的紀錄，是在台灣接觸「臉書」後才接近IS。
印尼移民局發言人阿貢（Agung Sampurno）24日接受中央社記者訪問證實，印尼女子特莉（Tri Astiningsih）因涉嫌加入IS，22日從台灣被遣返雅加達。
阿貢說，特莉22日一抵達雅加達國際機場，就遭印尼警方反恐特種部隊88特別分隊逮捕，並押送警方相關單位偵訊。
移民局當場也比對特莉持有的護照及指紋，核實她的身分。
值得注意的是，移民官員向中央社記者表示，特莉的確是在台灣工作的女移工，但她過去無涉及lS的紀錄，她是在台灣接觸「臉書」後才接近IS。
至於特莉到底涉入IS多深？參與過IS何種活動？印尼移民局目前還不能確認，必須等待警方的調查結果出爐。
阿貢分析，台灣向來不是激進穆斯林的據點，根據移民局過往處理相關案例的經驗，涉及加入IS的印尼移工大部分都是在中東地區工作，台灣出現印尼移工涉嫌加入IS，很不尋常。1060225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。