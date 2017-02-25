印尼官員：在台女移工透過臉書接觸IS

印尼移民局表示，日前遭台灣遣返的女移工涉嫌加入「伊斯蘭國」（IS）。移民官員透露，這名移工過去無涉及IS的紀錄，是在台灣接觸「臉書」後才接近IS。

印尼移民局發言人阿貢（Agung Sampurno）24日接受中央社記者訪問證實，印尼女子特莉（Tri Astiningsih）因涉嫌加入IS，22日從台灣被遣返雅加達。

阿貢說，特莉22日一抵達雅加達國際機場，就遭印尼警方反恐特種部隊88特別分隊逮捕，並押送警方相關單位偵訊。

移民局當場也比對特莉持有的護照及指紋，核實她的身分。

值得注意的是，移民官員向中央社記者表示，特莉的確是在台灣工作的女移工，但她過去無涉及lS的紀錄，她是在台灣接觸「臉書」後才接近IS。

至於特莉到底涉入IS多深？參與過IS何種活動？印尼移民局目前還不能確認，必須等待警方的調查結果出爐。

阿貢分析，台灣向來不是激進穆斯林的據點，根據移民局過往處理相關案例的經驗，涉及加入IS的印尼移工大部分都是在中東地區工作，台灣出現印尼移工涉嫌加入IS，很不尋常。1060225

(中央社)