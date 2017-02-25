招攬優秀學子稻江學院祭出百萬獎學金
位於嘉義、號稱擁有兩座國際標準競賽棒球場的稻江科技暨管理學院，為招攬優秀學生，今年特別打出「百萬獎學金」口號，只要學測成績在60級分以上、經申請錄取，即可分8個學期領取。
稻江科技暨管理學院內設科技暨設計學院、財經暨管理學院、民生籌備學院，共有數位時尚設計、動畫遊戲設計、行動科技、休閒遊憩管理、餐旅管理、幼兒教育、老人福利與社會工作等共13個科系。
為吸引學子，校方打造號稱全國唯一的兩座國際標準競賽棒球場，並聘任「阿發師」、「兆麟師」、「宏徹師」等三位國寶級名廚任教，此外，還提供2人一間套房宿舍，讓學生可以住得舒適寬敞，學生表現優秀，蟬聯四年獲「龜甲萬盃國際烹飪大賽」冠軍。
招攬優秀考生，稻江科技暨管理學院推出「新生卓越獎助學金」、「新生菁英獎助學金」及「新生早鳥獎助學金」、「新生入學獎助學金」，其中，在卓越獎助學金部分，學測成績60級分以上申請稻江，即有機會在4年內獲得百萬獎學金。
此外，經由大學甄選、四技甄選或申請進入菁英班並完成入學手續者，每學期可獲得2萬元獎學金、分5個月發放；「新生早鳥獎助學金」則提供給單獨招生管道入學者，只要在7月15日前完成入學註冊手續，即可獲得每學期2萬元獎學金、分5個月發放。
(中時)
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