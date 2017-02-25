2月25日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●勞退新制分紅 每人近5000元

勞工小確幸！勞動部勞保局昨公布新制勞退基金運用收益，總計去年收益達515.4億元，收益率為3.23％，預計平均每戶可分紅4772元，今年分配金額最高者更獨領80.6萬元，令人羨慕。

●大學博覽會在台中 展現高教活力

首度移師台中舉辦的「2017大學博覽會」24日登場，由海軍陸戰隊樂儀隊演出，為3天活動揭開序幕！展場共分為4大展區、近200個攤位，吸引中部9縣市高中職率領學生團體參觀，場面熱鬧，各大專院校卯足全力，推出系列活動盼拉抬人氣。

●川普再嗆陸 操縱匯率總冠軍

美國總統川普昨接受《路透》專訪稱，中國是操縱匯率的「總冠軍」。但僅數小時前，美新任財長努欽才釋善意，承諾以更系統方式分析中國外匯政策，未對中國匯率行為做出判斷。

蘋果日報

●一氧化碳中毒 3大致命錯誤 全家2死5傷

3大錯誤奪命！台中市昨發生全家一氧化碳中毒2死5傷慘劇，一棟社區大樓8樓住戶將熱水器裝在陽台，卻未裝強制排氣設備，加上陽台加裝的窗戶因天寒緊閉，又晾滿衣物和堆放雜物，導致通風不良，全家中毒，34歲母親和7歲幼子不治，5人搶救後脫離險境。

●陽台加窗等同室內 須裝強排熱水器

台中市發生一氧化碳中毒2死5傷慘劇。中市消防局第一大隊組長陳岱宏表示，該大隊每年免費檢視上千用戶熱水器安裝，約三成安全有疑慮，問題正是用戶誤把加裝門窗的陽台當成室外，未裝強制排氣設備，一旦沒保持通風，立即淪為一氧化碳中毒潛在的危險因子，「即使我們告知可補助費用遷移或汰換款式，仍有半數以上用戶拒絕，十分無奈」。

●國人正職均薪51K 10年新高 網友譏「見鬼了」

行政院主計總處昨首度公布，去年我國工業及服務業本國全時受僱員工薪資調查，在剔除外勞和打工族後，本國受僱正職上班族平均薪資（含獎金、加班費等）為5萬1241元，是可追溯調查以來10年新高。但消息一出，網友認為此薪資數據太高，直呼：「見鬼了！」學者分析，台灣受僱勞工薪資分布不均，若多數人低薪、少數人高薪，高薪者薪資又很高，確實可能使平均值偏高。

聯合報

●李登輝翠山莊 判拆屋還地

前總統李登輝居住的外雙溪「翠山莊」遭指控越界占用案，台灣高等法院昨天宣判，判決房屋所有權人李坤儀敗訴，要拆除原本作為車庫、辦公室等建物及翠山莊對外道路，約六點七二坪的地上物，返還給鄰居；全案仍可上訴。

●25個就1人…全球3億人憂鬱症

世界衛生組織（ＷＨＯ）廿三日宣布，全球超過百分之四的人為憂鬱症所苦，又以女性、青年及老人最容易受憂鬱症影響而無法正常生活或工作。世衛公布全球憂鬱症與其他常見精神障礙的報告顯示，隨著人類壽命延長，二○一五年估計有三億兩千兩百萬人罹患憂鬱症，占全球人口的百分之四點三；憂鬱症患者十年來增加了百分之十八點四。

●國防部：尿檢呈陽性反應 最高層級是少校

空軍清泉崗基地發現大批毒品案，震驚社會。立委昨質詢，目前呈陽性反應的最高官階為何？國防部副部長鄭德美表示，「到目前為止，最高層級是少校」；目前經三軍總醫院全部篩檢後，呈微量顯示的，大概都是以「可待因」為主，吃過感冒藥與止痛劑都有這種成分，但所有證據都交由地檢署判斷，國防部不做評論。

自由時報

●批中操縱匯率總冠軍 川普嗆走著瞧

美國財長努勤週四甫承諾更系統性分析中國政府的外匯操作；幾小時後，川普總統接受路透專訪就給中國下馬威，稱他把中國列為「匯率操縱國」的競選承諾雖然還未兌現，但對中國操縱人民幣匯率的認定並沒有退縮回去，「我們走著瞧」！川普還嘲諷，中國在貨幣操縱上是「總冠軍」（grand champions）。

●黨產會調查：救國團3階段 國民黨都介入

行政院黨產會昨針對「救國團是否為國民黨附隨組織」召開聽證程序，黨產會主要針對救國團一九五二年成立至一九八九年登記為社團法人期間，所取得的國家資產進行追查與後續財產追徵，並預計再開第二次聽證。黨產會主委顧立雄受訪直指，救國團取得國家資源挹注，但經組織轉換後，資源卻未回歸國家，「如何讓資源回到正確的位置，是聽證會要思考的問題」。

●大法官：滯納金加收利息違憲

大法官會議昨針對「逾期繳納加徵滯納金及滯納利息」的釋憲案，解釋文指出，遺贈稅、稅捐稽徵法對於民眾逾期繳納稅捐加徵滯納金及滯納利息等規定，目的正當，未違反比例原則，也未侵害人民的財產權，屬合憲；但對滯納金再加徵利息的部份，認為欠缺正當性，宣告違憲，應立即失效。

(中時電子報)