朝陽科大招攬普通高中生 培育學用合一人才

吸引優秀學子，朝陽科大在大學博覽會中舉辦「問問題、收紅包」活動，與學子互動。(林欣儀攝)

推動國際化成效卓著的朝陽科技大學，近年來在韓國首爾、馬來西亞、瑞士日內瓦等各大發明展表現亮眼，成為國際競賽常勝軍，今年特別開設「應用化學系普通高中生專班」，盼培育學用合一的專業人才。

朝陽科大校長鄭道明表示，針對今年四技申請入學，該校特別設置「應用化學系普通高中生專班」，課程以應用化學為基礎，著重「有機特化」、「分析技術」核心，並結合實用性「產品檢驗」與「實務應用開發」，輔以多面向生化科技專業選修，開設「專題研究」與「企業學程」。

應用化學系主任劉炳嵐表示，應化系以整合性創新應用科技為主軸，培養學生具備化學與生化科技領域之知識與技術，整合化學技術基礎，開發特用化學品、植物生技、農業製劑、妝藥製備與分析及品管等關鍵技術為主軸，並透過「費洛蒙中心」、「亞洲穀物檢驗中心」、「健康種苗中心」及「農產加工驗證中心」四項平台，積極整合資源，發展產學合作，提升專業實務能力。

此外，朝陽科大在近年來也締造許多卓越成績，包括連續15次蟬聯世界大學網路排名全台私立科大第一，其中，其中，Presence指標更晉升全球200大，也是1111人力銀行2017雇主最滿意大學排名中區公私立科大第一，其中，建築與設計學群排名私立科大第一，大眾傳播學群排名也是公私立科大第一。

(中時)